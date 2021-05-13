Заяви Ілона Маска обвалили акції Tesla та біткоїну

Tesla Inc. припинить продаж автомобілів за біткоіни через вплив на навколишнє середовище

Ціна на біткоіни впала більш ніж на 3000 доларів, а акції Tesla подешевшали приблизно на 1,3% після того, як Ілон Маск заявив, що продажі автомобілів за криптовалюту будуть зупинені через енергоспоживання майнінгу монет. Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск в своєму twitter.

Tesla Inc. припинить продаж автомобілів за біткоіни через вплив на довкілля, яке завдає майнінг криптовалюти,

«Tesla призупинила покупку автомобілів з використанням біткоінів. Ми стурбовані швидким збільшенням використання викопного палива для майнінгу біткоіни і проведення транзакцій», – цитує слова Маска Marketwatch .

Маск сказав, що Tesla не продаватиме біткоіни, що належать компанії, до тих пір, поки майнінг не перейде на більш стійку енергетику. У той же час, Tesla розгляне інші криптовалюти, які споживають менше енергії.

За даними провідної міжнародної блокчейн-екосістеми і постачальника інфраструктури для кріптовалютної галузі Binance, ціна на біткоіни впала після цієї заяви на 14%, і знизилась до позначки в 50 000 доларів, у порівнянні з 54 700 доларами до твіта Маска. Акції Tesla впали на 1,3% після закриття торгів в середу.

Нагадаємо, криптовалюта Dogecoin різко впала в ціні після того, як голова Tesla Ілон Маск жартома назвав її «шахрайством» (hustle). Маск 8 травня виступав в ефірі шоу Saturday Night Live (SNL). В одному зі скетчів він зображував фінансового експерта і пояснював, в чому суть криптовалюти. Маск розповів, що Dogecoin з'явилася як жарт, але пізніше «набула цілком реальних масштабів» і перетворилась на «нестримний фінансовий інструмент, який захопить світ».

Тим часом, Tesla не зможе запустити повний автопілот до кінця року.