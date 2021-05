Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin різко впала в ціні після того, як голова Tesla Ілон Маск жартома назвав її «шахрайством» (hustle). Про це повідомляє Bloomberg.

Маск 8 травня виступав в ефірі шоу Saturday Night Live (SNL). В одному зі скетчів він зображував фінансового експерта і пояснював, в чому суть криптовалюти. Маск розповів, що Dogecoin з'явилася як жарт, але пізніше «набула цілком реальних масштабів» і перетворилась на «нестримний фінансовий інструмент, який захопить світ».

Потім Маск пояснив співрозмовникам, що Dogecoin - «криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші». Один з ведучих шоу спитав: «О, то це шахрайство?», на що Маск відповів: «Так, це шахрайство», і засміявся.

