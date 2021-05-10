Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin

Маск неодноразово згадував цю криптовалюту в своєму Twitter

Криптовалюта Dogecoin різко впала в ціні після того, як голова Tesla Ілон Маск жартома назвав її «шахрайством» (hustle). Про це повідомляє Bloomberg.

Маск 8 травня виступав в ефірі шоу Saturday Night Live (SNL). В одному зі скетчів він зображував фінансового експерта і пояснював, в чому суть криптовалюти. Маск розповів, що Dogecoin з'явилася як жарт, але пізніше «набула цілком реальних масштабів» і перетворилась на «нестримний фінансовий інструмент, який захопить світ».

Потім Маск пояснив співрозмовникам, що Dogecoin - «криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші». Один з ведучих шоу спитав: «О, то це шахрайство?», на що Маск відповів: «Так, це шахрайство», і засміявся.

Lloyd Ostertag stopped by the desk to talk cryptocurrency. pic.twitter.com/cuILxOBJlj — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) May 9, 2021

Після твіту Ілона Маска про те, що він буде ведучим у Saturday Night Live, де він назвав себе Dogefather (гра слів - «хрещений батько» і відсилання до Dogecoin), курс криптовалюти за годину зріс на 24%.

За даними CoinGecko, ціна альткоїну в суботу перевищила $0,73, а після ефіру SNL впала до $0,46 - на 35% за 24 години. На момент написання матеріалу Dogecoin торгують за ціною 0,55$.

В ефірі SNL також з'явилась мати Маска Мей Маск. Вона жартома заявила, що не може дочекатись свого подарунку до Дня матері: «Сподіваюсь, це не Dogecoin?». Маск на це відповів: «Так, це він».

Маск неодноразово згадував цю криптовалюту в своєму Twitter. Першого квітня він написав, що SpaceX запустить Dogecoin на Місяць, а 16 квітня опублікував картину Жоана Міро «Гавкіт собаки на Місяць» і написав, що це «Doge гавкає на Місяць». Тоді курс монети встановив свій історичний максимум у $0,45.