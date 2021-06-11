Експерти назвали електромобілі з завищеним запасом ходу

Норвезькі експерти стверджують, що деякі виробники завищують показник запасу ходу своїх електромобілів

Норвезька автомобільна федерація опублікувала результати експерименту, в якому взяли участь два десятка сучасних електрокарів. Метою стала перевірка заявленого автовиробниками запасу ходу.

З'ясувалося, що деякі моделі не змогли досягти паспортних показників. В аутсайдерах опинилися Polestar 2, Xpeng G3 та Citroen e-C4. Вони не дотягли до заявлених показників три, п'ять і 12 кілометрів відповідно.

Жоден з цих електромобілів поки що не представлено в Україні офіційно. Але найбільше шансів отримати українську прописку найближчим часом має Citroen e-C4, адже концерн PSA останнім часом почав активно просувати електричні моделі на українському ринку.

Про новинки від французького концерну «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Polestar 2

Крім згаданих електромобілів в тестах взяли участь:

Ford Mustang Mach-E;

Tesla Model 3;

Volkswagen ID.3 і ID.4;

Skoda Enyaq;

Audi e-tron GT;

Ioniq 5;

BMW iX3;

Mercedes-Benz EQA;

Volvo XC40 Recharge;

Opel Mokka-E;

Fiat 500;

Honda e;

Hyundai Kona;

Mazda MX-30.

Всі вони були в рівних умовах: з зарядженої на 100% батареєю електрокари їхали по заданому маршруту до тих пір, поки не закінчиться заряд, при цьому пілотам не дозволяли розганятися більше 110 кілометрів на годину. Дорога поєднувала в собі міські вулиці, заміські ділянки і гірський перевал.

BMW iX3

Краще інших себе проявив BMW iX3, який без підзарядки проїхав 556,2 кілометра, що на 106 кілометрів або 20 відсотків більше заявленого запасу ходу.

Tesla Model 3 подолала більшу відстань - 654,9 кілометра, хоча різниця з паспортними даними не настільки велика (614 кілометрів по циклу WLTP).

У лідерах також опинилася модифікація Mustang Mach-E з заднім приводом, на якій пілот проїхав 617,9 кілометра проти заявлених 610 кілометрів.

В середньому у більшості учасників експерименту запас ходу виявився на 6% вище обіцяного.