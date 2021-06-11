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    Експерти назвали електромобілі з завищеним запасом ходу

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    Citroen e-C4 - Експерти назвали електромобілі з завищеним запасом ходу
    Citroen e-C4
    Фото: Citroen

    Норвезькі експерти стверджують, що деякі виробники завищують показник запасу ходу своїх електромобілів

    Норвезька автомобільна федерація опублікувала результати експерименту, в якому взяли участь два десятка сучасних електрокарів. Метою стала перевірка заявленого автовиробниками запасу ходу.

    З'ясувалося, що деякі моделі не змогли досягти паспортних показників. В аутсайдерах опинилися Polestar 2, Xpeng G3 та Citroen e-C4. Вони не дотягли до заявлених показників три, п'ять і 12 кілометрів відповідно.

    Жоден з цих електромобілів поки що не представлено в Україні офіційно. Але найбільше шансів отримати українську прописку найближчим часом має Citroen e-C4, адже концерн PSA останнім часом почав активно просувати електричні моделі на українському ринку.

    Про новинки від французького концерну «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Polestar 2
    Polestar 2

    Крім згаданих електромобілів в тестах взяли участь:

    • Ford Mustang Mach-E;
    • Tesla Model 3;
    • Volkswagen ID.3 і ID.4;
    • Skoda Enyaq;
    • Audi e-tron GT;
    • Ioniq 5;
    • BMW iX3;
    • Mercedes-Benz EQA;
    • Volvo XC40 Recharge;
    • Opel Mokka-E;
    • Fiat 500;
    • Honda e;
    • Hyundai Kona;
    • Mazda MX-30.

    Всі вони були в рівних умовах: з зарядженої на 100% батареєю електрокари їхали по заданому маршруту до тих пір, поки не закінчиться заряд, при цьому пілотам не дозволяли розганятися більше 110 кілометрів на годину. Дорога поєднувала в собі міські вулиці, заміські ділянки і гірський перевал.

    BMW iX3
    BMW iX3

    Краще інших себе проявив BMW iX3, який без підзарядки проїхав 556,2 кілометра, що на 106 кілометрів або 20 відсотків більше заявленого запасу ходу.

    Tesla Model 3 подолала більшу відстань - 654,9 кілометра, хоча різниця з паспортними даними не настільки велика (614 кілометрів по циклу WLTP).

    У лідерах також опинилася модифікація Mustang Mach-E з заднім приводом, на якій пілот проїхав 617,9 кілометра проти заявлених 610 кілометрів.

    В середньому у більшості учасників експерименту запас ходу виявився на 6% вище обіцяного.

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    Теги: Електромобілі Tesla Opel Hyundai Volkswagen Honda e Skoda BMW Audi Citroen Audi e-tron GT
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    Експерти назвали електромобілі з завищеним запасом ходу