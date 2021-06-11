Експерти назвали електромобілі з завищеним запасом ходу
Норвезькі експерти стверджують, що деякі виробники завищують показник запасу ходу своїх електромобілів
Норвезька автомобільна федерація опублікувала результати експерименту, в якому взяли участь два десятка сучасних електрокарів. Метою стала перевірка заявленого автовиробниками запасу ходу.
З'ясувалося, що деякі моделі не змогли досягти паспортних показників. В аутсайдерах опинилися Polestar 2, Xpeng G3 та Citroen e-C4. Вони не дотягли до заявлених показників три, п'ять і 12 кілометрів відповідно.
Жоден з цих електромобілів поки що не представлено в Україні офіційно. Але найбільше шансів отримати українську прописку найближчим часом має Citroen e-C4, адже концерн PSA останнім часом почав активно просувати електричні моделі на українському ринку.
Про новинки від французького концерну «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Крім згаданих електромобілів в тестах взяли участь:
- Ford Mustang Mach-E;
- Tesla Model 3;
- Volkswagen ID.3 і ID.4;
- Skoda Enyaq;
- Audi e-tron GT;
- Ioniq 5;
- BMW iX3;
- Mercedes-Benz EQA;
- Volvo XC40 Recharge;
- Opel Mokka-E;
- Fiat 500;
- Honda e;
- Hyundai Kona;
- Mazda MX-30.
Всі вони були в рівних умовах: з зарядженої на 100% батареєю електрокари їхали по заданому маршруту до тих пір, поки не закінчиться заряд, при цьому пілотам не дозволяли розганятися більше 110 кілометрів на годину. Дорога поєднувала в собі міські вулиці, заміські ділянки і гірський перевал.
Краще інших себе проявив BMW iX3, який без підзарядки проїхав 556,2 кілометра, що на 106 кілометрів або 20 відсотків більше заявленого запасу ходу.
Tesla Model 3 подолала більшу відстань - 654,9 кілометра, хоча різниця з паспортними даними не настільки велика (614 кілометрів по циклу WLTP).
У лідерах також опинилася модифікація Mustang Mach-E з заднім приводом, на якій пілот проїхав 617,9 кілометра проти заявлених 610 кілометрів.
В середньому у більшості учасників експерименту запас ходу виявився на 6% вище обіцяного.
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