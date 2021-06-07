Маск знову не стримав слово: «далекобійної» моделі Tesla не буде

Tesla відмовилася випускати далекобійну версію седану Model S, яка б мала проїжджати на одному заряді більше 800 кілометрів

Ілон Маск вже не вперше не стримує слово. Наприклад, ми добре пам’ятаємо, що бізнесмен обіцяв продавати електромобілі Tesla за криптовалюту. Але потім він відмовився від своїх слів.

Цього ж разу Маск відмовився від обіцяної версії Tesla Model S, яка мала б отримати рекордний запас ходу. Бізнесмен обіцяв цього року випустити версію Model S Plaid+. Обіцяний запас ходу – 840 кілометрів (за циклом WLTP).

Новинка мала дебютувати цього року. Проте цього не станеться. Цю інформацію вже підтвердив Ілон Маск особисто.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Версії Model S Plaid та Plaid+ анонсували в січні 2021 року. Обидві мали отримати тримоторну силову установку потужністю більше тисячі кінських сил і шалену динаміку. До 60 миль на годину – менш ніж за дві секунди.

Розрізнялися модифікації тільки віддачею силової установки і дальністю ходу. Якщо для Plaid заявляли пробіг без підзарядки в 563 кілометри, то для Plaid з «плюсом» - вже 840 кілометрів. Це рекордний показник для електромобілів. Проте поки що він так і залишиться лише обіцянкою.

А це означає, що рекордсменом за запасом ходу лишається новинка від Mercedes. Детально про неї «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.