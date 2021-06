Маск знову не стримав слово: «далекобійної» моделі Tesla не буде

Ілон Маск вже не вперше не стримує слово. Наприклад, ми добре пам’ятаємо, що бізнесмен обіцяв продавати електромобілі Tesla за криптовалюту. Але потім він відмовився від своїх слів.

Цього ж разу Маск відмовився від обіцяної версії Tesla Model S, яка мала б отримати рекордний запас ходу. Бізнесмен обіцяв цього року випустити версію Model S Plaid+. Обіцяний запас ходу – 840 кілометрів (за циклом WLTP).

Новинка мала дебютувати цього року. Проте цього не станеться. Цю інформацію вже підтвердив Ілон Маск особисто.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.