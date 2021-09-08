Майнінг біткоїну споживає електрики, як уся Фінляндія: висновки вчених

Витрати енергії на майнінг найпопулярнішої у світі криптовалюти динамічно зростають щороку

Світові витрати електроенергії на майнінг біткоїнів перевищили річне споживання всієї Фінляндії, де проживає 5,5 млн людей. Вони приблизно дорівнюють споживанню цілого Вашингтона. Про це свідчить звіт, опублікований The New York Times.

Щорічно Майнінг біткоїнів споживає близько 91 тВт/г електроенергії, що становить приблизно 0,5% від усієї електрики, споживаної у світі. Ще п'ять років тому біткоїн був вдесятеро менш енерговитратним. З огляду на зростання популярності криптовалюти та різке підвищення цін на біткоїни, очікується, що споживання електроенергії на майнінг продовжить зростати.

На сьогодні майнінг криптовалюти перетворився на окрему галузь із високою конкуренцією. На нього потрібні спеціалізовані машини, сервери та центри обробки даних з сучасними системами охолодження. Сам процес майнінгу стає складнішим.

Нещодавно Bank Of America провів дослідження, з'ясувавши, що при майнінгу й операціях з біткоїном щорічно викидається в атмосферу 60 млн тонн вуглекислого газу – стільки ж, скільки виділяє вся Греція. Особливу увагу до негативного впливу майнінгу біткоїнів на навколишнє середовище привернув Ілон Маск, коли припинив продаж електрокарів Tesla за цю криптовалюту. Підприємець заявив, що біткоїни споживають занадто багато брудної енергії від вугільних електростанцій. Пізніше Tesla допустила відновлення продажів за біткоїни, але за умови що майнінг щонайменше на 50% базуватиметься на зеленій енергетиці.

Нагадаємо, вчені попередили: майнінг біткоїнів впливає на клімат.

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