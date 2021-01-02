Біткоїн оновив історичний максимум: підскочив до $33 тис.

Біткоїн за день виріс на $4 тис. і встановив новий максимум в $33 тис.

Біткоїн за день виріс на $4 тис.

Ціна першої криптовалюти виросла на 12% за кілька годин. За останній місяць BTC подорожчав більш ніж на 70%.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютної біржі Coindesk.

Курс біткоїну стрімко виріс на 12%, до $33 тис., встановивши на цьому рівні новий історичний максимум.

До цієї позначки ціна BTC піднімалася на біржі Binance, на інших вона перевищувала $32,9 тис.

За місяць перша криптовалюта подорожчала на 74%, зростання вартості з початку 2020 року склало більше 360%.

На тлі подорожчання біткоїну стрімке зростання показали акції Майнінг-компаній. З кінця жовтня по кінець грудня акції фірми HIVE Blockchain Technologies, добувної BTC і ETH, виросли більш ніж на 500%, до $2. За той же період акції Майнер Riot Blockchain і Marathon Patent Group додали 330% і 400% вартості відповідно.

На початку 2020 року вартість біткоїна становила вісім тисяч доларів. Потім курс криптовалюти впав у два рази, а стабільне зростання почалося восени.

Нагадаємо, що 31 грудня, біткоїн досяг нового історичного максимуму.