Біткоїн оновив історичний максимум: підскочив до $33 тис.
Біткоїн за день виріс на $4 тис.
Ціна першої криптовалюти виросла на 12% за кілька годин. За останній місяць BTC подорожчав більш ніж на 70%.
Про це свідчать дані торгів на криптовалютної біржі Coindesk.
Курс біткоїну стрімко виріс на 12%, до $33 тис., встановивши на цьому рівні новий історичний максимум.
До цієї позначки ціна BTC піднімалася на біржі Binance, на інших вона перевищувала $32,9 тис.
За місяць перша криптовалюта подорожчала на 74%, зростання вартості з початку 2020 року склало більше 360%.
На тлі подорожчання біткоїну стрімке зростання показали акції Майнінг-компаній. З кінця жовтня по кінець грудня акції фірми HIVE Blockchain Technologies, добувної BTC і ETH, виросли більш ніж на 500%, до $2. За той же період акції Майнер Riot Blockchain і Marathon Patent Group додали 330% і 400% вартості відповідно.
На початку 2020 року вартість біткоїна становила вісім тисяч доларів. Потім курс криптовалюти впав у два рази, а стабільне зростання почалося восени.
Нагадаємо, що 31 грудня, біткоїн досяг нового історичного максимуму.