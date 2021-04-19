Обвал криптовалюти. Біткоїн подешевшав на 15%

Bloomberg зазначає, що падіння біткоїна стало найрізкішим з лютого

У неділю, 18 квітня, криптовалюта біткоїн подешевшала на 15% – до $53,29 тис.Після цього вона відіграла частину падіння і зараз торгується по $57,4 тис., Про це свідчать дані сайту Coindesk.

Станом на 12: 45 за Києвом криптовалюта коштувала $57,1.

Bloomberg зазначає, що падіння біткоїна в неділю стало найрізкішим з лютого.

Біткоїн (Bitcoin) – електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото. Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів. Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.