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    У Британії побудують перший будинок на водневому опаленні

    нова енергія
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    <p>Традиційний типовий англійський будинок</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Британії побудують перший будинок на водневому опаленні

    Традиційний типовий англійський будинок

     

    Фото: dom-izba.ru

    Інноваційний будинок відкриється в квітні 2021 року

    В Англії в квітні відкриється перший прототип сільського будинку на дві сім'ї, в якому кухонні плити, духовки і бойлери працюють виключно на водневому паливі. Він не призначений для постійного проживання, але стане важливим етапом у переході Великобританії на водневу економіку, – повідомляють Elektrovesti.

    Житло, в якому замість газу використовують нові джерела енергії, отримало фінансування в розмірі 250 тис фунтів стерлінгів в рамках урядової програми Hy4Heat. За такою ж сумою виділили ще компанії Northern Gas Networks і Cadent.

    Будинок на дві квартири розташований в містечку Лоу-Торнлі, на північному сході Англії. Особняк не призначений для проживання, він буде зразком сільського будинку, на прикладі якого влада показує, як можна було б згодом замінити природний газ і викопне паливо в сільських регіонах країни. А поки його стануть відвідувати всі бажаючі подивитися, як працюють нагрівальні прилади на водні.

    Проект Hy4Heat проводиться в рамках урядової програми з будівництва міста, опалювального виключно воднем, який повинен бути завершений в кінці цього десятиліття. Водень для будинку в Лоу-Торнлі будуть поставляти в балонах, але в разі широкомасштабного переходу на цей вид палива система його доставки в оселі буде видозмінюватися в сторону магістральних каналів поставки.

    Теги: газ Англія фінансування житло будинок водень
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