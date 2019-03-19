Майже 38 тис. клієнтів «Закарпатгаз Збуту» отримають монетизовану субсидію новини компаній



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Директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець

80% витрат на комунальні послуги на Закарпатті припадає саме на природний газ

У березні 38 тис. закарпатців отримають монетизовану субсидію для сплати за газ. Це близько 100 млн грн готівки, яку вони мають використати для відшкодування оплати комунальних послуг. Субсидійні кошти за лютий громадяни отримають у березні, за березень — у квітні, а за квітень — у травні. За статистикою, 80% витрат на комунальні послуги на Закарпатті припадає саме на природний газ.

З березня поточного року субсидія на сплату газу видається громадянам грошима, напряму. Це запроваджено згідно з рішенням Уряду, яке зафіксовано в змінах до постанови №848 від 21.10.1995 р, яка регламентує порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Тому в рахунках за газ, спожитий у лютому, «Закарпатгаз Збут» вже не може враховувати субсидію. А це означає, що всі клієнти «Закарпатгаз Збут» сплачують за газ тільки грошима. Отримані на руки кошти субсидії компенсують розмір визначеної для споживача державної допомоги. Так само не буде відображено субсидію і у рахунках наступних місяців.

«За задумом, якщо після оплати комуналки кошти залишаться, споживач може використати їх на власні потреби. Але існують ризики, коли, отримавши кошти на руки, люди можуть використати їх не за призначенням. Якщо споживач не вчасно оплачує за компослуги, в тому числі за газ, накопичуються борги. А борги є підставою для припинення газопостачання. З боку органів соцзабезпечення це також може стати причиною позбавлення такого споживача субсидії», — повідомила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Сплатити за поставку газу необхідно, дотримуючись конкретних термінів. Якщо споживач використовує абонентську книжку, то має оплатити до 10 числа поточного місяця. Якщо ж відповідно до рахунку, то впродовж 5 днів з моменту його отримання.

Для того, аби оплатити рахунки, не обов’язково йти у банк чи відділення Укрпошти. Зробити це можна й онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, паблік-акаунта 7104ua у Viber, платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Крім того, для оплати рахунків громадяни можуть скористатися терміналами самообслуговування.

Перші кошти для оплати комунальних рахунків за лютий надійшли пенсіонерам 4 березня – на картковий рахунок. А тим, у кого картки немає – гроші додому приносять листоноші. Усі інші громадяни, яким передбачена субсидія, починаючи з 12 березня, можуть отримати свої кошти у будь-якому відділенні Ощадбанку. Як саме надходять кошти — готівкою чи на рахунок Ощадбанку, залежить від того, коли людина оформила субсидію: до 1 січня 2019 року чи після.

Всю інформацію про субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення. Щодо перерахованих коштів субсидії на картку — у банку. Або ж таку інформацію можуть надати у відділенні Укрпошті, якщо споживач отримує пенсію, користуючись її послугами. Інші отримувачі субсидій (не пенсіонери) мають звертатись у відділення Ощадбанку.

Працівники «Закарпатгаз Збут», у свою чергу, можуть надати інформацію щодо обсягу споживання природного газу, нарахувань, заборгованості чи переплати.