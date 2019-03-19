«Житомиргаз Збут»: У зв’язку з монетизацією субсидій лютневі рахунки за газ підлягають оплаті в повному обсязі новини компаній



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Система монетизації житлово-комунальних субсидій запрацювала з 1 березня

У зв'язку монетизацією субсидіанти почали отримувати державну допомогу на руки «живими грошима». Отже, рахунки за газ, спожитий в лютому, сформовані без врахування субсидій. Тому всі клієнти «Житомиргаз Збуту» наразі в рівних умовах та мають повністю сплачувати рахунки за газ.

З 1 березня набула чинності система монетизації житлово-комунальних субсидій. Клієнти «Житомиргаз Збут», яким призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, отримують її грошима в відділеннях «Укрпошти» та «Ощадбанку». А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим «Житомиргаз Збут» не має підстав для врахування субсидії в рахунках за спожитий в лютому газ. Всім клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання – і субсидіанти мають використовувати для цього отримані кошти державної допомоги.

«Ми йдемо до відкритого ринку природного газу і монетизація субсидій дасть змогу нашим споживачами обирати собі незалежного постачальника в майбутньому, дасть змогу конкурувати по цінам на газ, дасть змогу своєчасно розрахуватися за спожитий енергоносій. Наразі Уряд змінив механізм субсидування населення, запровадивши монетизацію. Тому рахунки за газ у лютому вже не міститимуть субсидій. Споживачам, яким призначена житлова субсидія у 2018 році, її видадуть «живими грошима» (на банківську картку або в «Укрпошті»). Ними субсидіант повинен самостійно повністю розрахуватися за спожитий газ», - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Оплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата по абонентській книжці. І протягом 5-ти днів з моменту отримання рахунку за газ.

Зараз для споживачів природного газу Житомирської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

Також, швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень «Укрпошти» або через термінали самообслуговування.

Всю інформацію про субсидії можна отримати в Головних управліннях соціального захисту населення. Зі свого боку, ПАТ «Житомиргаз» і ТОВ «Житомиргаз Збут» консультує клієнтів за обсягами фактичного споживання газу, оплати та заборгованості.