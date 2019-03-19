В Ужгороді відбудеться фестиваль «Історія.UA» (детальна програма) графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Ужгороді фестиваль «Історія.UA» відбудеться вперше

Завершиться свято великим концертом на театральній площі за участю гуртів «Rock-H» та «Kozak System»

22-23 березня в Ужгороді відбудеться фестиваль «Історія.UA», започаткований Українським інститутом національної пам’яті для популяризації нових підходів до зацікавлення минулим та руйнування історичних міфів. Фестиваль пропонує зустрічі з цікавими людьми, численні презентації та виступи музикантів.

В Ужгороді фестиваль «Історія.UA» відбудеться вперше. Під час фестивалю заплановано відкриття фотодокументальної виставки до 80-річчя «Карпатської України», семінар для вчителів та бібліотекарів «Без брому і нафталіну. Як говорити з молоддю про минуле», круглий стіл на тему: «Історія українського державотворення на Закарпатті. Як робити минуле популярним» за участю відомих науковців, журналістів, краєзнавців, презентація фільму «Позивний «Бандерас», численні презентації цікавих книг, інтелектуальних ігор та інших розробок Українського інституту національної пам'яті.

У заходах фестивалю візьмуть участь голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, історики Вахтанг Кіпіані, Олександр Пагіря, Володимир Бірчак, Сергій Федака, журналісти Євгенія Подобна та Анна Андрієвська та інші. До Ужгорода також завітають лідер гурту «OT VINTA», відомий художник і блогер Юрко Журавель, який презентуватиме свій мультимедійний проект «Знай наших», кобзар та унікальний дослідник і реконструктор пісень минулого Тарас Компаніченко з гуртом «Хорея Козацька», який познайомить з піснями Української революції та Карпатської України.

Епіцентром більшості презентацій у суботу стануть Ужгородська міська бібліотека та Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. А завершиться свято великим концертом на театральній площі за участю гуртів «Rock-H» та «Kozak System». З детальною програмою фестивальних заходів можна ознайомитися тут:

Також напередодні фестивалю Український інститут національної пам’яті презентував фестивальний ролик

До створення ролика долучилися і самі ужгородці: творче подружжя Ольга та Геннадій Донецькі, а також тандем фотохудожників Володимир Боїшко та Михайло Микита.

Нагадаємо, що фестиваль «Історія.UA» був започаткований Українським інститутом національної пам’яті у 2917 році. Гасло фестивалю: «Історія без брому і нафталіну».

Наступний фестиваль «Історія.UA» відбудеться восени в Сєвєродонецьку.

Також зазначимо, що «Главком» є інформаційним партнером фестивалю.