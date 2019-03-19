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    У світі

    У Польщі створюють послуги спеціально для українців

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    За гроші українців наразі борються оператори мобільного зв'язку, інтернет-магазини, банки і навіть кінотеатри - У Польщі створюють послуги спеціально для українців
    За гроші українців наразі борються оператори мобільного зв'язку, інтернет-магазини, банки і навіть кінотеатри

    Українці у Польщі становлять майже 3,5% від усього населення

    У Польщі почали створювати послуги спеціально для українців, оскільки сьогодні вони становлять майже 3,5 відсотка всього населення цієї країни. Про це повідомляє «Gazeta Wyborcza».

    Як зазначається, українці не є однорідною групою, це різні типи мігрантів, а отже і різні типи споживачів, наприклад, інтернет-послуг.

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    «Українці мають свої звички, і природно, найохочіше вибирають ті послуги, які пропонуються їхньою рідною мовою», - вказує видання.

    Наприклад, у кінотеатрах є покази фільмів з українським дабінгом, а деякі міста запровадили українську мову в білетоматах.

    Потенціал українців, як цільової аудиторії, використовують оператори мобільного зв’язку, котрі подбали, щоб в їхніх рекламах звучав «Океан Ельзи».

    Кшиштоф Щербач з компанії ARC Rynek і Opinia, яка проводить маркетингові дослідження та дослідження ринку, наголошує, що в їхньому дослідженні мігрантів з України чітким був поділ на дві групи: тих, які планують залишитися в Польщі, та тих, хто будуть повертатися додому. Ті, які будуть залишатися в Польщі - добре асимільовані, і вони не конче шукатимуть послуг українською мовою.

    «Українська мова і послуги передбачені для тимчасових мігрантів», – говорить експерт.

    За українців, а точніше за їхні гроші, бореться також банківський сектор, і тут ця боротьба жорсткіша, бо і гроші більші. «Кожного дня з Польщі в Україну приходить шість тисяч переказів, і це число зростає», - наголошують фахівці.

     

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