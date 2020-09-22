Майже три тисячі домогосподарств Житомирщини можуть втратити субсидію



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На час карантину «Житомиргаз Збут» не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ

Напередодні початку опалювального сезону все більше родин задумується над тим, як зекономити на оплаті комунальних послуг та отримати субсидію.

На Житомирщині майже три тисячі домогосподарств можуть втратити таку можливість через борги за газ. Споживачі, які не погасять заборгованість за блакитне паливо до 1 жовтня, можуть бути позбавлені органами соціального захисту населення права на субсидію на найближчий опалювальний сезон.

ТОВ «Житомиргаз Збут» нагадує, що згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, у випадку наявної простроченої понад три місяці заборгованості за спожитий газ, загальна сума якої перевищує 340 грн, – житлова субсидія на наступний сезон призначатися не буде.

«Вже у жовтні «Житомиргаз Збут» передаватиме до органів соціального захисту населення інформацію щодо наявності заборгованості за спожитий газ споживачами, котрі претендують на отримання матеріальної компенсації від держави на оплату комунальних послуг. Наразі через заборгованість за енергоресурс 3% клієнтів-субсидіантів можуть втратити право на субсидію», – зазначила директор ТОВ «Житомиргаз Збут» Олена Благодарська.

В опалювальному сезоні 2019-2020 рр. 97 тис. 677 клієнтів підприємства отримували від держави допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому, станом на кінець серпня 2020 року, 2 тис. 928 боргують за спожитий газ на загальну суму понад 3 млн грн.

На час карантину «Житомиргаз Збут» не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак наявний борг може бути підставою для скасування субсидії.