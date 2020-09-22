«Харківгаз» ліквідував понад 600 пошкоджень газових мереж



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Крім комплексного приладового обстеження, фахівці «Харківгазу» проводять заміну зношених ділянок газопроводів

Для стабільного та безаварійного забезпечення природним газом споживачів Харківської області в опалювальному сезоні, фахівцями АТ «Харківгаз» проведено комплексне приладове обстеження (КПО) більше 2 тис. км. газових мереж. Під час обстеження відремонтовано близько 600 пошкоджень ізоляції та локалізовано 40 витоків газу на розподільних газопроводах.

При комплексному приладовому обстеженні визначається місце знаходження і глибину закладення газопроводу (для підземних), герметичність газопроводів, здійснюється обстеження газопроводів на наявність корозії, визначається стан захисного ізоляційного покриття та електропотенціалу для підземних сталевих газопроводів. КПО газопроводу здійснюють по всій його довжині. Терміни комплексних перевірок залежать від строків та умов експлуатації газопроводів. Чим старіший газопровід, тим частіше необхідно проводити його комплексне-приладове обстеження. Позачергово КПО проводиться для газопроводів у разі, якщо строк експлуатації перевищує: для сталевих газопроводів 40 років, для поліетиленових 50 років. Не рідше ніж раз на 5 років - при тривалості експлуатації до 25 років та не рідше ніж раз на 3 роки - при експлуатації більше 25 років. Щорічно - якщо газопроводи включені до плану капітального ремонту або заміни.

В цьому році заплановано провести КПО майже 4 тис. км. газопроводів. На початок вересня проведено приладове обстеження понад 60% газових мереж.

З серпня місяця обстежувати газові мережі Харківщини на витоки газу розпочала перша пересувна мобільна лабораторія АТ «Харківгаз». Сучасний автомобіль лабораторії - Toyota Hilux обладнаний приладами, що дозволяють визначити витоки газу. Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані у 8 метрів при швидкості руху автомобілю до 40 км на годину.

За місяць роботи екіпажем лабораторії перевірені газопроводи в Харківському, Зміївському, Дворічанському районах. Під час обстежень виявлено та усунуто 38 витоків газу.

Крім комплексного приладового обстеження, фахівці АТ «Харківгаз» проводять заміну зношених ділянок газопроводів. Це необхідно аби старі газопроводи не стали причиною відсутності газу у населення та підприємств в період зимової навантаженої роботи газових мереж. Ділянки газопроводів протяжністю від 100 до 700 метрів міняються в Дворічанському, Шевченківському, Ізюмському, Куп’янському, Балаклійському та Зміївському районах.