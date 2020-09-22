Ощадливі прикарпатці продовжують запасатися газом на зиму



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Підсумки другого етапу акції «Твоя енергонезалежність» від ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут»

16 вересня завершився другий етап акції «Твоя енергонезалежність». З 1 по 15 вересня 1251 прикарпатська родина придбала 920 тис. кубометрів блакитного палива, сплативши за нього 4,6 млн грн.

Загалом же з початку акції уже понад 2000 власників осель в Івано-Франківській області потурбувалися про те, щоб зекономити на зимовому споживанні ресурсу.

«Серед тих, хто замовив зимовий запас газу, майже 10% брали участь в акції і минулого року. Переважно наші клієнти приймають рішення не забирати невикористані кошти, що лишилися після минулого опалювального сезону, переадресовуючи їх на нову акцію», — зазначив директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

До слова, мешканці Прикарпаття з 18 серпня, коли стартувала акція, вже зарезервували понад 4,5 млн кубометрів палива, загальною вартістю більше 20 мільйонів гривень. Втім, на спецрахунки компанії від споживачів наразі надійшло 11,3 млн грн.

Начальник відділу по роботі з фізичними особами ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Леся Хараїм звернула увагу, що через поспіх та неуважність при заповненні споживачами платіжних доручень, частина коштів «зависає в повітрі».

«Деякі клієнти до останнього відкладають процедуру оплати, а потім або забувають сплатити, або, через поспіх, неправильно заповнюють чи взагалі не заповнюють реквізити платежу (номер особового рахунку та адресу). Саме тому наші менеджери продовжують обдзвонювати всіх учасників акції, адже без письмової заяви клієнта кошти перенести неможливо. А для того, щоб під час опалювального сезону отримувати газ за фіксованою ціною, мало лише його зарезервувати – необхідно також здійснити 100% передоплату на спеціальні рахунки», - зазначила вона.

«Твоя енергонезалежність» триватиме до 30 вересня, а вже з 1 жовтня учасники акції зможуть користуватися передплаченим газом. Тож у клієнтів ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» є ще 10 днів, щоб запастись газом на опалювальний сезон за акційною ціною— 5,49 гривень за кубометр.

Подати заявку на участь в акції можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, за телефоном Контакт-центру 0342 76 63 04, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях «Івано-Франківськгаз Збут».