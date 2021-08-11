McDonald's через суд заборонив агрокомпанії використовувати схожий бренд

Свідоцтва на «Бігдак» та «Бигдак» визнано недійсними

Господарський суд Києва анулював свідоцтва на ТМ «Бігдак» та ТМ «Бигдак», видані у квітні 2020 року, чим заборонив компанії-колишньому власнику ТОВ «Бігдак», що займається вирощуванням свійської птиці та продажем м’ясних виробів, використовувати цю торгову марку. Про це повідомляє dev.ua.

«Компанія «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.», штат Делавер (США) звернулася до ДП «Український інститут інтелектуальної власності“ та ТОВ «Бігдак“» з вимогою визнати свідоцтва на знак товарів і послуг «Бігдак» і «Бигдак» недійсними та заборонити українській агрокомпанії застосовувати його», – йдеться в повідомленні.

Позивач вважає, що реєстрація торговельних марок «Бігдак» та «Бигдак» здійснена з порушенням вимог чинного законодавства та порушує права та інтереси позивача на раніше зареєстровані торгові марки Big Mac, «Біг Мак», оскільки вони ці марки дуже схожі і їх легко сплутати. Також такі позначення можуть ввести в оману покупців.

Додамо, що після ряду експертиз суд вирішив справу на користь «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані». Свідоцтва на «Бігдак» та «Бигдак» визнано недійсними. Укрпатнет має внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні зміни.

Крім того, ТОВ «Бігдак» має сплатити на користь «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані» 13,7 тис. грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи та 9 тис. грн витрат по сплаті судового збору. «Бігдак» мав змогу оскаржити рішення, оприлюднене 26 липня, але цього не зробив.

Зауважимо, що наразі компанія використовує замість вже недійсних торгових марок третій зареєстрований нею бренд ― Guten Duck. А на час судової справи використання спірних торгових марок для підприємства було заборонено.

Довідка: «Бігдак» ― заснована 2017 року компанія з центральним офісом у Києві та виробництвом у Слов’янську. Компанія спеціалізується на вирощуванні качок та індичок та виробництві продукції з них. Також компанія продає качині яйця та каченят.