Суд виправдав ексначальника університету Повітряних сил Алімпієва

Справу в суді розглядали з 2019 року, вирок читали протягом п'яти годин

Суд виправдав екс-начальника Харківського національного університету Повітряних сил Андрія Алімпієва. Його звинувачували у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Suspilne.

9 серпня суддя Ігор Семиряд виправдав Андрія Алімпієва за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), повідомили в пресслужбі Дзержинського райсуду Харкова.

У суді додали, що у прокуратури на оскарження вироку є 30 днів з моменту його оголошення.

Захисник обвинуваченого Максим Журавльов заявив, що жодних корупційних моментів у НАБУ не знайшли.

«Тоді військова прокуратура Харківського гарнізону розслідувала справу за ч.3 ст. 425 – недбале ставлення до військової служби, вчинене в особливий період. Вона передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Прокуратура в судових дебатах просила шість років позбавлення волі. Суд по генерала Алімпієва виніс наступне: виправдати за всіма пунктами звинувачення у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину», – сказав він.

19 січня начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року.

Нагадаємо, Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива, він був затриманий 17 листопада. За версією слідства, Алімпієв разом зі своїм заступником діяв в порушення законів «Про здійснення державних закупівель» та «Про державні закупівлі» на користь двох приватних підприємств, заподіявши збиток державі в розмірі 2 мільйонів 430 тисяч гривень.

20 листопада суд обрав Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів, до 17 січня, з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Підозрюваний заявив, що у нього немає грошей на встановлену судом заставу. «Є така у нас особливість в державі, щоб прийти на інший рівень своєї кар'єри, треба обов'язково бути затриманим. (...) Ні-ні, грошей (на заставу), безумовно, немає», - зазначив Алімпієв. За його словами, справу сфабриковано.