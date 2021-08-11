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    Події в Україні

    У Полтаві знесли балкон, з якого виступав Гітлер (фото)

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    У Полтаві знесли балкон, з якого виступав Гітлер (фото)

    Під час візиту Гітлера до Полтави в 1942 році, за даними деяких істориків, він виголосив промову з балкона будівлі

    У Полтаві демонтували балкон, з якого, як стверджують історики, в 1942 році виступав з промовою Адольф Гітлер. Про це пише міцеве видання Kolo.News.

    Балкон знесли з історичної будівлі на вулиці Єврейській, 3.

    Те, що балкона немає, помітили активісти громадської організації SavePoltava. Вони ж підготували звернення про реставрацію балкона і повернення його на місце.

    Щоб з'ясувати долю балкона, журналісти звернулися до міської. Там їм відповіли, що балкон був аварійний і представляв небезпеку для перехожих.

    «Чиновники обіцяють повернути балкон після реставрації», - написало видання.

    Заззначається, що особняк, з якого демонтували балкон, з'явився на розі вулиць Європейської та Пилипа Орлика в кінці XIX - початку XX століття в будинку пастора німецьких колоністів.

    У різні періоди часу в будівлі проживали секретарі обкому КПРС, була поліклініка, в роки Другої Світової там розміщувався штаб 6-ї і 8-ї армій генерала Паулюса.

    Із 1966 року там розміщувався дитячий садок.

    Теги: активісти поліклініка час
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    У Полтаві знесли балкон, з якого виступав Гітлер (фото)