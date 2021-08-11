Twitter заплатить українцю, який виявив расистський баг в алгоритмі

Кулинич повідомив, що у нього суперечливі почуття з приводу свого відкриття

Українець Богдан Кулинич виграв $3,500 на змаганнях серед фахівців з комп'ютерної безпеки DEF CON в Лас Вегасі, США, повідомляє The Guardian.

Випускник Києво-Могилянської академії, який в даний час навчається в швейцарському дослідницькому інституті EPFL виявив, що алгоритм програми вибирав більш молоді, світлі і тонкі лиця при обрізанні зображення.

Для перевірки упередженості алгоритму програміст штучно створив майже ідентичні особи, і зробив їх різними за віком і кольором шкіри, після чого прогнав зображення через алгоритм Twitter для обрізки фото.

Кулинич повідомив, що у нього суперечливі почуття з приводу свого відкриття.

«Громадської шкоди, яку приносять алгоритми - не просто випадкові помилки системи, а прорахунки дизайну. Це відбувається з метою максимізації отримання прибутку за рахунок перенесення витрат на інших. Наприклад, посилення джентрифікації, зниження заробітної плати, поширення клікбейта і дезінформації не обов'язково пов'язані з упередженими алгоритмами», - заявив молодий спеціаліст.

До слова, Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах.

Нагадаємо, влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент.

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