Металургійний холдинг Ахметова підвищив заробітну плату працівникам своїх українських підприємств на 15%



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Минулого року «Метінвест» піднімав рівень заробітних плат двічі

Найбільшу надбавку до зарплати отримали ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники, - «Метінвест»

Група «Метінвест» з 1 квітня цього року підвищила заробітну плату працівникам своїх українських підприємств в середньому на 15%.

Зазначається, що найбільшу надбавку до зарплати отримали ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники. «Підвищення не торкнулося керівників підприємств та працівників керуючої компанії», - йдеться у повідомленні компанії.

Також з квітня підприємства групи «Метінвест» перейшли на систему єдиної ставки: за кожною робочою професією закріплюється конкретний оклад. При цьому всі співробітники зможуть отримати винагороду попри ставку, виходячи з індивідуальної оцінки ефективності.

Минулого року «Метінвест» піднімав рівень заробітних плат двічі: у квітні доходи працівників зросли в середньому на 20%, у жовтні – ще на 10%. До 2018 року середня зарплата на підприємствах групи в Україні становила близько 18 тисяч грн.

«Ми підвищуємо заробітну плату найбільш кваліфікованим робітникам на підприємствах, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці і підвищувати внутрішню ефективність. Наша мета – поступово скоротити розрив у доходах між українськими металургами та їх європейськими колегами. Створити умови для того, щоб українці не шукали заробітку за кордоном, а могли заробляти вдома, у своїй країні», - сказав генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, після декількох непростих років минулий рік став для групи «Метінвест» досить сприятливим. Компанії вдалося відновити повноцінний режим роботи і пристосуватися до нових умов ведення бізнесу.