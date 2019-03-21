Порошенко зняв санкції з металургійного заводу у невизнаному Придністров'ї



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Санкції щодо «Молдавського металургійного заводу» були введені в червні 2018 року

Про це свідчить указ президента Петра Порошенка від 19 березня 2019 року

Під час затвердження Україною нових санкцій у відповідь на агресію Росії, з санкційного списку було виключено ВАТ «Молдавський металургійний завод», що знаходиться на території невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє БізнесЦензор.

Як зазначає видання, про це свідчить указ президента Петра Порошенка №82 / 2019 від 19 березня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції щодо «Молдавського металургійного заводу» були введені в червні 2018 року.

Обмежувальні заходи у вигляді блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборони держзакупівель були введені строком на три роки.

Як повідомлялося, після підвищення мит на експорт металобрухту в 2016 році українську сировину в великих кількостях почав закуповувати «Молдавський металургійний завод» (ММЗ), що знаходиться в місті Рибниця на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР).

Завдяки безкоштовній електроенергії, ММЗ має перевагу перед українськими металургійними підприємствами і може дозволити собі викуповувати український лом навіть з підвищеною митом.

Постачання металобрухту на ММЗ здійснює найбільший український ломозаготовітель «УкрМет» колишнього «регіонала» Андрія Кисельова.

Компанія продовжувала постачання сировини на придністровське підприємство навіть під час дії санкцій.

ММЗ був побудований в 1985 році. Його проектна потужність становила 684 тис. тонн металу і 500 тис. тонн прокату на рік.

Після збройного конфлікту в Придністров'ї на початку 90-х і відділення ПМР від Молдови, «Молдавський металургійний завод» відійшов під контроль холдингу «Металоінвест» російського олігарха Алішера Усманова. Також «Смарт-Холдинг" Вадима Новинського володів 30% ММЗ. У 2011 році він продав її холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова, де самому Новинському належить близько 25%.

До 2015 року ММЗ продавав свою продукцію через ТОВ «Торговий дім» ММЗ», зареєстроване у Москві і пов'язане з сином колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексієм.

У лютому 2015 року представники «Металоінвесту» передали 100% акцій заводу уряду невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.