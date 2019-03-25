Виключення придністровських металургів з санкційного списку РНБО назвали провокацією проти української промисловості



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За інформацією журналістів, частина інших компаній з яких знято санкції, теж пов'язані з металобрухтом

«Молдавський завод» скуповує в Україні металобрухт, переробляє і продає знову ж в Україну готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи, - ЗМІ

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про зняття санкцій, зокрема, з Молдавського металургійного заводу» розташованого в невизнаному Придністров'ї і контрольованого близьким до Путіна олігархом Алішером Усмановим, викликав жорстку критику української влади. Про це повідомляє телеканал ICTV в програмі «Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою».

За даними журналістів, «Молдавський завод» в Україні має давній інтерес. Тут він скуповує дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє і в Україну вже продає готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.

За словами голови комітету ВРУ з питань промислової політики Віктора Галасюка: «Це чиста провокація проти української промисловості, проти української економіки і проти кожного громадянина».

За інформацією журналістів, частина інших компаній з яких знято санкції, теж пов'язані з металобрухтом. «Приміром, ТОВ «Гуул Дрилл».

За даними видання «Ліга Нексія», структура займається незаконним вивезенням з ОРДЛО металобрухту і різного устаткування для видобутку газу. А на окуповані території завозить хімічну продукцію. Це випливає з даних Федеральної митної служби. Інші підприємства, виключені зі списку санкцій, мають ознаки схемних прокладок. П'ять з них зареєстровані в Ростові-на-Дону, одне - в Сімферополі, одна – в Московській області. На чому базується рішення - зняти з них санкції, загадка», вказують журналісти.

