«Метінвест» озвучив суму, вкладену за п'ять років у перевтілення Маріуполя
«Метінвест» минулого року підписав меморандум на 6 років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в межах якого буде реалізовано комплекс міських програм
За останні п'ять років Група «Метінвест» вклала в реалізацію важливих соціальних проєктів і створення упорядкованих громадських просторів у Маріуполі понад 362 мільйони гривень.
Як повідомила пресслужба компанії, кошти були спрямовані на удосконалення міських місць відпочинку, створення сучасних парків і скверів, IT-хабів, багатофункціональних центрів надання адміністративних послуг. Діяльність у цьому напрямку «Метінвест» продовжить і 2021 року.
Так, у партнерстві з Фондом розвитку Маріуполя, муніципалітетом і європейськими партнерами за п'ять років було реалізовано цілу низку важливих проєктів:
- в 2016 році в місті з'явився перший центр надання адміністративних послуг;
- відремонтовано і підготовлено приміщення для сервісного центру МВС у Донецькій області і ще одного ЦНАП;
- відкрито два IT-хаби – Multi-Hub «SPALAH» і IT-хаб «1991»;
- до ювілею Маріуполя в реконструйованому Театральному сквері з'явився сучасний музичний пішохідний фонтан;
- завдяки інвестиціям компанії в місті було реконструйовано Грецьку площу;
- в оновленому парку «Веселка» відкрилася »маленька Голландія» – комфортна упорядкована зона з дитячими майданчиками і кам'яним гротом;
- а поруч – найбільший в Україні центр адміністративних послуг «Мультицентр», біля якого встановлено світлодинамічний пішохідний фонтан.
Крім того, за активної підтримки «Метінвестом» проєкту «Затишний двір» у Маріуполі в десятки разів збільшилася кількість сучасних упорядкованих дворів – з ігровими майданчиками, гойдалками та гірками, красивими альтанками і лавками, майданчиками для заняття спортом.
У 2020 році компанія у співпраці з муніципалітетом продовжила створювати комфортні і функціональні громадські простори, зокрема сучасне місце відпочинку на міському пірсі й ілюмінація на площі Свободи.
Також металургійна компанія інвестувала і в реконструкцію зони відпочинку в маріупольському парку імені Гурова.
«Щорічно Група «Метінвест» інвестує значні кошти в соціальну відповідальність і вибирає для реалізації найбільш важливі для розвитку міста проєкти. Системний підхід у цій роботі приносить необхідні для містян результати. Ми прагнемо зробити Маріуполь комфортним для всіх: дітей, молоді, пенсіонерів, людей з особливими потребами», – наголосив генеральний директор МК «Азовсталь» Групи «Метінвест» Енвер Цкітішвілі.
Як зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко: «Співпраця в розвитку Маріуполя – капітальний соціальнозначущі проєкт, який не зупинено навіть у складних умовах через пандемію коронавірусу. Група «Метінвест» продовжує спільно з містом реалізацію важливих, які формують майбутнє, соціальних проєктів».
Нагадаємо, Група «Метінвест» минулого року підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в межах якого буде реалізовано комплекс міських програм.