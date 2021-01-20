США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України – посольство

України має бути захищена в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, заявили у США

Сполучені Штати Америки залишатимуться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Поки обраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, яка має бути захищена в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, та стійкою проти російської агресії», – йдеться у заяві Квін з нагоди інавгурації президента США.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.