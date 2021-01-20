  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України – посольство

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новий президент США Джо Байден - США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України – посольство
    Новий президент США Джо Байден

    України має бути захищена в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, заявили у США

    Сполучені Штати Америки залишатимуться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

    Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

    «Поки обраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, яка має бути захищена в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, та стійкою проти російської агресії», – йдеться у заяві Квін з нагоди інавгурації президента США.

    Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

    Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

    Читайте також: 

    Теги: Крим Донбас США Джозеф Байден політика посольство Україна президент інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies