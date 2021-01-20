Суд у Харкові відправив Штепу під нічний домашній арешт

Судді вирішили перейти до розгляду справи по суті

У Харкові суд обрав для колишнього мера Словянська Нелі Штепи, яку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Рішення взяти Штепу під нічний домашній арешт до 19 березня 2021 року ухвалив Орджонікідзевський районний суд Харкова.

«Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченої... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 19 березня», - йдеться в ухвалі, яку винесла суддя Олена Глебко.

Відтепер Штепа має перебувати за місцем проживання з 22:00 до 5:00

Суд також вирішив завершити підготовче засідання та призначив слухання справи по суті на 28 січня.

Як повідомлялося, про домашній арешт Штепи прокуратура заявила 21 листопада 2019 року, однак суд досі не зміг його розглянути і винести рішення.

Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися вп'яте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині рішення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, були вчинені на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську, і якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справу направляли на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відводи та самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

На місцевих виборах, які відбувалися в жовтні 2020 року, Неля Штепа брала участь як кандидатка на посаду мера Слов'янська. Однак Штепа не пройшла до другого туру виборів.

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