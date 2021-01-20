Голова ОБСЄ на Донбасі: тепер я дійсно бачу, що в Україні триває війна

Анн Лінде: Мій візит безпосередньо до лінії розмежування ще більше відкрив мені очі

Анн Лінде наголосила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги в рамках організації ОБСЄ

Голова ОБСЄ Анн Лінде у середу, 20 січня, відвідала КПВВ «Золоте» на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Спільно з представниками командування операції Об’єднаних сил, іноземна делегація на чолі з головою ОБСЄ Анн Лінде та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ознайомилися з пропускним режимом на КПВВ «Золоте», що на Луганщині.

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак розповів гостям про функціонування КППВ і запевнив, що усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення ООС готові здійснювати пропускні операції, але влада тимчасово окупованих територій України всіляко перешкоджає нормальному пропуску громадян через свої КПВВ.

В свою чергу, спілкуючись з журналістами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував всім хто несе службу в районі ООС за те, що вони зберігають спокій жителів України і захищають територіальну цілісність країни.

«Також я хочу щиро, як колега, подякувати Анн за те, що вона прийняла запрошення приїхати сюди і на власні очі побачити і ситуацію загалом, і те, що Україна робить для своїх громадян, які сьогодні проживають на окупованих територіях. Україна виконала свої зобов’язання, але, на жаль, з того боку немає готовності діяти і дозволити рух громадянам, щоб спростити їхнє життя», – сказав Дмитро Кулеба.

«Ситуація на цьому пропускному пункті – це ілюстрація загалом ситуації у мирному врегулюванні. Україна докладає всіх зусиль для того, щоб війна припинилася, щоб території були деокуповані, щоб люди могли жити нормальним життям. Сьогодні я хочу скористатись нагодою і звернутися до Росії: «Виконайте свої зобов’язання, щоб припинити війну і дати людям можливість на гідне життя», – додав очільник МЗС.

Голова ОБСЄ Анн Лінде наголосила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги в рамках організації ОБСЄ.

«Для мене символічно, що я перебуваю на Сході України і маю можливість говорити з вами на КПВВ в Золотому. Саме тут я зустрічалась з представниками громадянського суспільства і вони мені розповіли про гуманітарну ситуацію, які зусилля прикладаються для того, щоб полегшити життя цивільного населення. Мій візит безпосередньо до лінії розмежування ще більше відкрив мені очі, і я тепер дійсно бачу, що досі триває війна в Україні, досі фіксуються жертви та смерті. Власне, минулого тижня трагічно загинув один військовослужбовець ЗСУ на Донбасі. Я висловлюю слова співчуття близьким та родині військового», – заявила очільниця ОБСЄ.

На завершення зустрічі, присутні висловили готовність сприяти забезпеченню повного виконання Мінських домовленостей у відповідності до зусиль, що докладаються в рамках ТКГ та в Нормандському форматі.

Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

У рамках візиту Анн Лінде провела у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того голова ОБСЄ у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі.

19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.