«Метінвест» та SMS group підписали меморандум про декарбонізацію виробництва

«Метінвест» йде шляхом декарбонізації металургії та гірничодобувної промисловості майбутнього», – Юрій Риженков

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній «Метінвест» підписала з SMS group та її дочірньою компанією Paul Wurth меморандум про взаєморозуміння для реалізації спільних задумів щодо скорочення викидів вуглекислого газу під час виробництва чавуну та сталі.

Про це повідомляє пресслужба групи.

SMS group, світовий лідер у галузі технологій для металургії, готова сприяти підвищенню операційної ефективності та покращенню екологічних показників «Метінвесту». У меморандумі також зафіксовано наміри обговорити перспективні напрямки співпраці, що мають найбільший потенціал.

Очікується, що меморандум створить для обох сторін можливості для розробки та випробування нових технологій для вдосконалення як процесів виробництва чавуну та сталі, так і глибшого переділу. Конкретні проекти, розроблені в результаті обговорень, будуть предметом договорів про співпрацю та контрактів.

«Метінвест» йде шляхом декарбонізації металургії та гірничодобувної промисловості майбутнього. Завдяки співпраці з SMS group ми зможемо ефективніше використати наявні технології, які дозволять удосконалити металургійні процеси. Зокрема, ми зосередимося на рішеннях щодо зниження викидів парникових газів. Ми певні, що нам вдасться збудувати спільну базу для дій. Як галузь ми маємо знайти рішення саме у той час, коли це потрібно світові», – прокоментував генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Генеральний директор SMS group Європа Георгес Рассел додав, що компанії разом розглядатимуть цілий спектр технологічних рішень.

«Сюди входять інноваційні технології Paul Wurth для сталого виробництва чавуну, як-от, технологія прямого відновлення заліза з нашим партнером MIDREX, доменні печі зі зниженими викидами СО2, використання водню, електрифікація, цифровізація, утилізація промислових газів (включаючи збір, використання та зберігання), а також енергоефективність та повторне використання енергії», - пояснив він.

«Метінвест» – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюжка поставок – від видобутку та переробки залізної руди та вугілля до виробництва та реалізації напівфабрикатів та готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства в Україні, ЄС, Великій Британії та США, а також мережа продажів, що охоплює усі ключові світові ринки. Для підготовки фінансової звітності бізнес групи поділено на два сегменти – Металургійний та Гірничодобувний. Стратегічне бачення групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання та прибутковості, а також прибутковість інвестицій вище галузевих стандартів. У першому півріччі 2021 року прибуток групи склав 8,5 млрд доларів США, а рентабельність за показником EBITDA – 45%.