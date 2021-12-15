У WhatsApp можна приховувати свій мережевий статус від невідомих

У WhatsApp за замовчуванням приховуватимуть онлайн-статус від незнайомих людей

Месенджер WhatsApp вводить нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів. Про це повідомляє WABetaInfo.

Тепер у WhatsApp за замовчуванням приховуватимуть онлайн-статус від незнайомих людей.

Зазначається, що раніше WhatsApp за замовчуванням встановлював для цієї функції значення «Все», дозволяючи будь-якому бачити, чи користувач онлайн. Чергове оновлення WhatsApp обмежує видимість статусу.

Згідно з описом, тепер побачити, чи користувач у мережі, зможуть тільки ті, чиї номери додані в контакти смартфона.

Онлайн-статус у WhatsApp дозволяє іншим контактам дізнатися, коли ви востаннє були в мережі або використовуєте програму на даний момент. За даними WABetaInfo, деякі сторонні програми використовують цю функцію для моніторингу дій користувачів та збору даних.

Ми ускладнюємо завдання тим, кого ви не знаєте і з ким ніколи не спілкувалися. Щоб вони не могли побачити ваше останнє відвідування месенджера та вашу присутність у мережі WhatsApp», – йдеться у листі служби підтримки WhatsApp.

Перегляд статусу «в мережі» був доступний контактам і раніше, але ніколи не використовувався за промовчанням у програмі. Також у WhatsApp вже є опція «Ніхто», яка автоматично приховує статус від усіх користувачів.