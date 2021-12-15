«Наші дії є життєво необхідними» – Гетманцев про боротьбу зі скрутками

Гетманцев закликав бізнес, який податкова в межах операції віднесла до категорії ризикового, надати пояснення стосовно особливостей господарської діяльності

Гетманцев закликав бізнес одразу звертатися до нього у разі якихось неправомірних дій з боку податківців

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев певен, що дії, які зараз відбуваються у зв'язку з розпочатою операцією з ліквідації скруток, є вкрай необхідними, аби покласти кінець корупції в податковій службі.

Зокрема нардеп закликав бізнес, який податкова в межах операції віднесла до категорії ризикового, надати пояснення стосовно особливостей господарської діяльності.

«Надайте пояснення особливостей вашої господарської діяльності – й гарантую, що нинішня податкова служба без упередженості вивчить їх та ухвалить рішення», – підкреслив Гетманцев.

У разі підтвердження отриманих відомостей голова комітету пообіцяв негайно скасувати статус ризиковості.

«Зроблено це буде негайно й – що важливо розуміти – БЕЗ будь-якої винагороди», – запевнив нардеп.

Також він закликав бізнес одразу звертатися до нього у разі якихось неправомірних дій з боку податківців. Для цього голова комітету опублікував у своєму телеграм-каналі номер свого мобільного телефону та електронну пошту.

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