Власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу»

Підприємець нагадує, що кожна копійка, подарована державою – це гроші, які були стягнуті з платників податків

Відомий бізнесмен вважає, що гроші треба заробляти, а не отримувати «на халяву»

Український підприємець та співзасновник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк вважає, що такі програми як виплата тисячі гривень за вакцинацію, гальмують економічне зростання та віддаляють нашу країну від заможного майбутнього. Про це бізнесмен написав у Facebook.

Поперешнюк пригадав, як одного разу в дитинстві він знайшов у крамниці 5 карбованців, а на той час це були приблизно 1000 сьогоднішніх гривень.

«Автоматично віддав їх тітоньці-продавчині – дивіться, хтось загубив! Вона залюбки взяла, можливо, знайдеться власник. Та мої батьки потім спитали, чи я розумію, що просто віддав гроші, які нам так конче потрібні, сторонній людині? Дідусь тоді став на мій бік, сказавши, що я поступив як чесна людина. Проте я особисто таки тоді вважав, що скоїв помилку і шкодував про це. А ще – пообіцяв собі, що коли наступного разу знайду гроші – залишу їх собі. З тих пір я не знаходив жодних грошей. Кожну копійку довелося заробляти самому», – написав бізнесмен.

Тепер, згадуючи слова свого діда, власник «Нової пошти» пишається ним і собою.

«Бо вважаю, що чесно, морально і вигідно заробляти гроші, а не знаходити чи отримувати їх задарма. І коли українці на халяву отримують ковідну тисячу, вони радіють як діти, які знайшли гроші. Проте кожна копійка, яка дарована державою – це гроші, які були стягнуті з платників податків, гроші, які вони втратили. І головне, ці втрати ще й гальмують економічне зростання та віддаляють нашу країну від заможного майбутнього», – резюмував підприємець.

До слова, обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.