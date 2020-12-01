«Метінвест» визнаний однією з найбільш стійких компаній в Україні

Компанія отримала високу оцінку за якість управління людським капіталом

Проєкт Групи «Метінвест» по створенню системи навчання для муніципалітетів зайняв перше місце у конкурсі Глобального договору ООН «Партнерство заради сталого розвитку-2020» у категорії «Економічний розвиток».

«Метінвест» розробив систему навчання для муніципалітетів, яка називається Програма МРА (Master of Public Administration). Цей проєкт – частина корпоративної соціальної відповідальності Групи. Мета програми – допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проєкти для розвитку місцевих громад і підвищення якості життя громадян.

Система зросла з декількох короткострокових проєктів навчання міських управлінців. Зокрема, Школу лідерів територіального розвитку пройшли 73 керівники вищої та середньої ланки Маріупольської міської ради та комунальних підприємств міста. Після навчання учасники захистили 19 проєктів перед мером міста, а три з них вже реалізовані.

Програма МРА стартувала у вересні 2019 року. Набір студентів проводиться щороку. Сьогодні навчання проходять 58 керівників муніципалітетів з Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Покровська і Мелітополя. Перший потік вчиться у Донецькому державному університеті управління, а другий – у Львівському регіональному університеті при Президентові України. Після навчання студенти отримають дипломи державного зразка цих вузів.

Проєкти стосуються різних сфер міського розвитку: «зеленої» економіки, освіти для студентів, медичної допомоги онкохворим, реновації промзон, спрощення доступу до адмінпослуг. Реалізації цих проєктів чекають їх замовники, а це 2 млн жителів з п'яти міст України.

До речі, Глобальний договір ООН включив програму MРА в ТОП-20 кращих українських ініціатив. Народне голосування за кращу ініціативу стартує 8 грудня на медіаплатформі MC.Today.

У цьому році найбільшою у світі ініціативою корпоративної соціальної відповідальності – Глобального договору ООН – виповнюється 20 років. Рівно половину з них «Метінвест» є учасником договору.

Документ містить 17 глобальних цілей, серед яких боротьба з голодом, змінами клімату, епідемічними захворюваннями, гендерна рівність, здоровий спосіб життя і доступ до освіти. Глобальний договір об'єднує понад 9200 учасників зі 166 країн світу.

Приєднання до Глобального договору ООН означає добровільне включення принципів договору у роботу «Метінвесту». 10 принципів договору отримали загальне визнання у сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та протидії корупції. Компанія щорічно інформує світову спільноту про результати, досягнуті у цих напрямках.

З 2010 року група «Метінвест» випускає соціальні звіти, які відповідають міжнародним стандартам нефінансової звітності GRI (Global Reporting Initiative) і відповідають кращим світовим практикам прозорості.

У цьому році компанія провела комплексну оцінку ефективності своєї діяльності в області ESG за сприяння агентства Sustainalytics, провідного незалежного постачальника досліджень, рейтингів і даних у цій сфері.

«Метінвест» отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодія з місцевими громадами. У рейтингу ESG «Метінвест» зайняв 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній.

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