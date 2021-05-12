«Метінвест» в першому півріччі 2021 року наростить сплату податку на прибуток в 7,4 рази, – ЗМІ

Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують компанією

Група «Метінвест» з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, як очікується, у січні-червні 2021 року збільшить сплату податку на прибуток більш ніж у 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 10,2 млрд грн, повідомило агентству «Інтерфакс -Україна» джерело в податкових органах.

У свою чергу в «Метінвесті» агентству підтвердили інформацію про істотне зростання платежів з податку на прибуток у першому півріччі.

«Підприємства групи «Метінвест» (периметр МСФЗ і асоційовані компанії) у першому півріччі 2021 року заплатять податок на прибуток, поповнивши державний бюджет на 10,2 млрд грн (для порівняння – у першому півріччі 2020 року сплачений податок на прибуток склав близько 1,4 млрд грн). Отже, за підсумками півріччя виплати податку на прибуток зросли у 7,4 рази. Це безпрецедентне збільшення податкових виплат під час пандемії коронавірусу дозволить підтримати міста, в яких працюють підприємства «Метінвесту», своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітні плати працівникам комунальної сфери і медикам», – повідомили агентству в компанії.

При цьому в групі нагадали, що «Метінвест» – один з найбільших платників податків в Україні. Так, у 2020 році компанія збільшила виплату податків на 5% – до 22,1 млрд грн у порівнянні із 2019 роком. Раніше група повідомляла, що за 15 років своєї роботи перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.

Також повідомлялося, що на початку поширення коронавірусу «Метінвест» вирішив відмовитися від податкових канікул, наданих бізнесу, щоб підтримати його під час пандемії. Сума податків, сплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю і податок на нерухомість). Це також дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, криворізькі підприємства «Метінвесту» – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – у липні-вересні 2020 року перерахували в казну міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період «Метінвест» додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.

Як повідомлялося, група «Метінвест» з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2020 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% вище позаторішнього рівня. Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков тоді зазначив, що загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили групі завершити рік із сильними операційними результатами і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють підприємства компанія.

«Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».

Джерело: Українські новини