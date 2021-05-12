Обшуки в «Київзеленбуді». Комунальники божаться, що сплатили всі податки

Правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств

Комунальники підозрюються в ухиленні від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» всебічно сприяє та надає всі необхідні документи у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку правоохоронним органам у розслідуванні щодо дій підрядних організацій у рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів. Про це повідомляє пресслужба «Київзеленбуду».

«Ми максимально відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо у встановленні істини та всіх обставин у рамках кримінального провадження ДФС України. Підкреслю, що у комунального об’єднання «Київзеленбуд» відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету», - зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

Як з’ясувало слідство, компанії «Євротехнології груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація» упродовж 2019-2020 року на замовлення «Київзеленбуду» будували та реконструювали парки відпочинку у Києві. Зокрема, парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський».

Підрядники нібито домовилися з посадовцями «Київзеленбуду» і зазначали у фінансових документах реквізити підприємств із ознаками фіктивності. Їх залучили нібито для виконання субпідрядних робіт. Це дозволило їм ухилятися від сплати податків у великих розмірах.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.