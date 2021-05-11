Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)

Із незаконного обігу вилучено понад 800 літрів спирту і близько 2,5 тис. літрів сурогату

Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України виявили підпільне виробництво контрафактних алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Встановлено, що група осіб організувала на території Київської області незаконне виробництво товарів підакцизної групи, які в подальшому реалізовувались у Києві та по всій території України.

Схема роботи підпільного виробництва була доволі простою – шляхом змішування спирту з водою та додаванням концентрату харчових добавок, через спеціальне обладнання, отримувалась спиртовмісна суміш сумнівної якості, з якої виготовлялись псевдогорілчані вироби.

За наслідками проведених обшуків з незаконного обігу вилучено понад 800 літрів спирту, близько 2,5 тис. літрів «готової продукції», інгредієнти та обладнання, які використовувались у протиправній діяльності, та автомобіль, яким здійснювалось перевезення продукції.

Загальна вартість вилученого становить понад 826 тис. грн.

Крім того, вилучено грошові кошти у національній та іноземній валютах на загальну суму понад 205 тис. грн, які отримані від реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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