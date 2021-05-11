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    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)

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    На Київщині виготовлялись псевдогорілчані вироби - Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)
    На Київщині виготовлялись псевдогорілчані вироби
    Фото: ДФС

    Із незаконного обігу вилучено понад 800 літрів спирту і близько 2,5 тис. літрів сурогату

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України виявили підпільне виробництво контрафактних алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Встановлено, що група осіб організувала на території Київської області незаконне виробництво товарів підакцизної групи, які в подальшому реалізовувались у Києві та по всій території України.

    Схема роботи підпільного виробництва була доволі простою – шляхом змішування спирту з водою та додаванням концентрату харчових добавок, через спеціальне обладнання, отримувалась спиртовмісна суміш сумнівної якості, з якої виготовлялись псевдогорілчані вироби.

    За наслідками проведених обшуків з незаконного обігу вилучено понад 800 літрів спирту, близько 2,5 тис. літрів «готової продукції», інгредієнти та обладнання, які використовувались у протиправній діяльності, та автомобіль, яким здійснювалось перевезення продукції.

    Загальна вартість вилученого становить понад 826 тис. грн.

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    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)
    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)
    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)
    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)
    Податківці викрили на Київщині підпільне виробництво алкогольного сурогату (фото)

    Крім того, вилучено грошові кошти у національній та іноземній валютах на загальну суму понад 205 тис. грн, які отримані від реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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    Теги: ДФС Київ податки алкоголь Київщина
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