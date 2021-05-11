Прокуратура влаштувала обшуки в «Київзеленбуді»

Комунальників підозрюють в ухиленні від сплати податків

У справі фігурують парки парки «Наталка», «Совки», «Веселка» та «Куренівський»

Столичні правоохоронці влаштували обшуки у службових приміщеннях комунального об'єднання «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств — розслідують справу про ухилення від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як з’ясувало слідство, компанії «Євротехнології груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація» упродовж 2019-2020 року на замовлення «Київзеленбуду» будували та реконструювали парки відпочинку у Києві. Зокрема, парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський».

Підрядники домовилися з посадовцями «Київзеленбуду» і зазначали у фінансових документах реквізити підприємств із ознаками фіктивності. Їх залучили нібито для виконання субпідрядних робіт. Це дозволило їм ухилятися від сплати податків у великих розмірах.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

На підставі ухвали суду 11 травня правоохоронці влаштували обшуки за адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях згаданих підприємств, у тому числі в «Київзеленбуді». Там шукали первинні фінансові документи та фіксували відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» засноване на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковується Департаменту міського доброустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

Зараз «Київзеленбуд» об’єднує десять районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень, міську станцію захисту зелених насаджень, три лісопаркові господарства, міський декоративний розсадник «Теремки».

На балансі підприємства перебувають 128 парків, 618 скверів, 49 бульварів, а також 31,6 тисячі гектарів лісопаркового господарства, а також 31,6 тисячі га лісопаркового господарства, на території яких розташовані 42 зони відпочинку.