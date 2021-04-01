Ми 30 років складали екоподатки в кишені чиновників, а тепер хочемо модернізацію за чотири роки, – нардеп

Шахов стверджує, що підприємства будуть закриватися, в разі ухвалення законопроєкту щодо зменшення викидів в запропонованій урядом редакції

«Підприємства не мають мінімум 4 мільярдів доларів, які потрібні на екомодернізацію», – Шахов

Неможливо провести екомодернізацію підприємств за 4 роки, як це передбачено законопроектом про викиди (№4167), адже десятки років до цього кошти від екоподатку не спрямовувались на запровадження екологічних технологій в промисловості. Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Неможливо сьогодні запровадити такі норми, які від нас вимагає Євросоюз або МВФ. Вся промисловість ляже не на коліна, а на живіт. Тому що 30 років 90% грошей, які сплачував бізнес, практично використовувалося не в бік екології, а складалося в кишені політиків, чиновників класу А, і не направлялося на модернізацію бізнесу», – сказав Шахов.

Він наголосив: підприємства не мають мінімум 4 мільярдів доларів, які потрібні на екомодернізацію, і в разі ухвалення законопроекту щодо зменшення промислових викидів в запропонованій урядом редакції, підприємства змушені будуть закриватись.

«Прийняття цих законопроєктів вплине негативно на бізнес. В даний момент, в умовах економічної кризи, пандемії Covid-19, це вплине негативно також на економіку нашої держави. Ми бачимо сьогодні на Майдані ФОПів, а побачимо великий бізнес», – підсумував Шахов.

Раніше експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.

Про це йдеться також у відкритому листі, який направили прем’єр-міністру Денису Шмигалю представники української промисловості. Як сказано у листі, у разі ухвалення нової редакції закону № 4167 переважна частина українських промислових підприємств закриється, що обернеться для України втратою понад 200 тисяч робочих місць та біль ніж $5 млрд надходжень до бюджету щорічно.

Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.