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    Економіка та фінанси

    Понад 80% українців хочуть розвитку зеленої енергетики для покращення екології, – опитування

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    Понад 80% українців хочуть розвитку зеленої енергетики для покращення екології, – опитування

    «Усі ми відповідальні за покращення екологічного стану у нашій країні»

    Понад 80% українців зацікавлені зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

    Відповідні результати опитування українців оприлюднила організація DiXi Group.

    Як вказують експерти DiXi Group, уряд має забезпечити умови для розвитку галузі зеленої енергетики в Україні відповідно до запиту населення.

    «Це велика задача для уряду, для громадськості, для усіх нас. Усі ми відповідальні за покращення екологічного стану у нашій країні», – відзначила президентка організації Олена Павленко.

    Як повідомлялося, державний «Укрексімбанк» в квітні може надати 4 млрд грн кредитних коштів для того, щоб держава скоротила заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику України.

    Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

    Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

    Станом на 15 березня виплачено лише 3,1 мільярди гривень, борг складає 19,3 млрд грн.

    Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

    Теги: Кабмін борг екологія соцопитування Європарламент уряд
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