Уряд затвердив умови організації азартних ігор

Прозорий порядок отримання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор відкриє можливості легальної співпраці для ІТ-сфери

Кабінет міністрів затвердив ліцензійні умови з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Відповідну постанову уряд підтримав під час сьогоднішнього засідання.

«Метою прийняття постанови є затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Документ було розроблено Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей», – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він наголосив, що попри те, що в Україні ухвалено закон про гральний бізнес, його можливо повноцінно реалізувати «лише за умови створення системи нормативно правових актів, які б ефективно регулювали всі аспекти діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі і щодо постачання/надання програмного забезпечення для грального бізнесу».

«Створення правового поля для такої діяльності дозволить суб’єктам господарювання відкрито здійснювати діяльність, рекламувати свою діяльність, юридично закріплювати зобов’язання з контрагентами, отримати інші переваги законного провадження діяльності. Прозорий та врегульований порядок отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор відкриє для ІТ-сфери можливість легальної співпраці та надасть доступ всім бажаючим до чесного ведення бізнесу в сфері азартних ігор», – заявив міністр.

Урядовці сподіваються, що ліцензування діяльності з надання послуг з розроблення програмного забезпечення принесе бюджету близько 6 мільйонів гривень щорічно, з розрахунку 20 ліцензій вартістю 300 тисяч гривень на рік.

У березні Комісія з азартних ігор почала роботу із виплат собі премій і допомоги. Керівництво комісії невдовзі після призначення роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат – на п’ятьох.

Нагаємо, першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch.

На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.



