«Миколаївгаз» прозвітував про готовність газової системи області до опалювального сезону

газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

У 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Миколаївщини складають близько 60 млн гривень

АТ «Миколаївгаз» завершив підготовку до опалювального сезону. Для безперебійної доставки газу під час осінньо-зимового періоду, газовики провели модернізацію та редизайн мереж, здійснили заміну та ремонт газового обладнання.

У рамках виконання Інвестиційної програми, фахівці «Миколаївгазу» замінили у Миколаївській області 22 застарілих ШГРП на нові сучасні шкафні виробництва РГК Production. Також проведено реконструкцію 319 будинкових регуляторів тиску газу (КБРТ) та ремонт і заміну понад 10 км газопроводів у Вітовському, Снігурівському, Новоодеському та Врадієвському районах.

Окрім виконання Інвестиційної програми, АТ «Миколаївгаз» реалізує й інші проєкти. Так, компанія здійснила реконструкцію та оновлення газової системи «Теплокомуненерго». Проведено реконструкцію вузлів обліку газу з прокладанням внутрішнього газопроводу високого тиску до газовикористовуючого обладнання (котлів).

Роботи виконувалися максимально швидко та якісно, аби споживачі вчасно та безпечно отримали тепло у свої оселі.

«Обсяг робіт та їх фінансування щороку зростають через поступове зношення мереж. Здійснення найскладніших робіт, які вимагають тимчасового припинення розподілу газу, компанія завжди планує на літо. Ми вдячні нашим клієнтам за розуміння, адже від цих робіт залежить безперебійне та безаварійне газопостачання, що особливо важливе саме в опалювальний період», – говорить директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

Загалом у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Миколаївщини складають близько 60 млн гривень. Інвестиційна програма затверджується, виходячи з принципів довгострокової стратегії компанії, а всі заходи спрямовані на підвищення надійності й безпеки експлуатації газорозподільної системи області.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.