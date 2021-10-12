«Київводоканал» попередив про відключення у столиці (адреси)

Через аварії сьогодні немає води в будинках на чотирьох вулицях Києва

У вівторок, 12 жовтня, у зв'язку із плановими ремонтними роботами буде відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, із 22:00 12 жовтня до 07:00 13 жовтня тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Васильківська, 19/15, 23/18;

вул. Дубініна, 14, 16, 13.

Крім того, наразі через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Темирязівська, 1

вул. Кирилівська, 116

вул. Виговського, 20Б, 20В

вул. Каштанова, 12.

Нагадаємо, 11 жовтня за низкою адрес у Києві сталися аварійні відключення холодного водопостачання.

До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».