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    «Київводоканал» попередив про відключення у столиці (адреси)

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    Киянам слід запастися водою - «Київводоканал» попередив про відключення у столиці (адреси)
    Киянам слід запастися водою
    Фото з відкритих джерел

    Через аварії сьогодні немає води в будинках на чотирьох вулицях Києва

    У вівторок, 12 жовтня, у зв'язку із плановими ремонтними роботами буде відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, із 22:00 12 жовтня до 07:00 13 жовтня тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Васильківська, 19/15, 23/18;
    • вул. Дубініна, 14, 16, 13.

    Крім того, наразі через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Темирязівська, 1
    • вул. Кирилівська, 116
    • вул. Виговського, 20Б, 20В
    • вул. Каштанова, 12.

    Нагадаємо, 11 жовтня за низкою адрес у Києві сталися аварійні відключення холодного водопостачання.

    До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    «Київводоканал» попередив про відключення у столиці (адреси)