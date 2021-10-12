Росія так розкочегарила ціни на енергоносії, що її доходи перевищать допандемічний рівень

Загальна кількість російських доходів має перевищити показники 2019 року

У 2021 році доходи Росії від нафти та газу можуть перевищити рівень допандемічного 2019 року на тлі високих цін на дані види палива. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані міжнародного рейтингового агентства Fitch.

Зокрема, нафтогазові доходи російського бюджету та позабюджетних фондів можуть вирости на 70% або на $50 млрд у порівнянні з минулим роком. Це приблизно на $40 млрд «більше, ніж могло б бути, якби макроекономічні параметри відповідали б нашим очікуванням на початок року», зазначив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів Fitch Дмитро Маринченко.

Загалом надходження можуть скласти близько $125 млрд. У свою чергу, у 2019 році нафтогазові доходи становили $120 млрд. При цьому фахівець уточнив, що внесок газу, незважаючи на різке зростання цін, буде меншим – близько 20–25%. Переважно збільшення державних доходів залежатиме від надходжень від видобутку й експорту нафти та нафтопродуктів. За словами Маринченко, це пояснюється тим, що значна частина експорту газу прив'язана до ціни нафти, а також тим, що велика частина видобутого в Росії газу споживається всередині країни.

28 вересня акції «Газпром нафти», «Лукойлу» та «Роснафти» побили історичний рекорд на тлі подорожчання нафти вище $80 за барель вперше з жовтня 2018 року.

Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

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