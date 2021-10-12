Опалювальний сезон на грані зриву, а влада купує трамваї для рідного міста Зеленського

На що витрачається державний бюджет: приголомшливі дані

Нинішній опалювальний сезон в Україні може видатися складним через нестачу належного фінансування. Адже у списку бюджетних витрат, належне забезпечення носіїв енергії далеко не на першому місці. Про це заявив журналіст-розслідувач, редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов на сторінці у Facebook.

«Зовсім скоро влада буде бігати і шукати мільярди на вугілля і газ, щоб не вимикати електроенергію. Тож я покажу вам зараз, на що вони зараз витрачають величезні гроші. Укравтодор на першому місці з оплати кредиту на ремонт доріг.

На другому і четвертому місцях «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери».

На третьому місці гроші з держбюджету на придбання нових трамваїв для Кривого Рогу та Дніпра.

І тільки на п’ятому місці гроші на утримання шкіл. Зрозуміло, що не на газ, але принаймні не на Велике будівництво», – наголосив Ніколов.

Нагадаємо, влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Також у Хмельницькому влада зважилася на непопулярний крок – 23 вересня виконавчий комітет затвердив нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго».

До слова, комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів.