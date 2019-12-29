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    Економіка та фінанси

    Милованов не побачив проблеми у коливанні гривні

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    Курс за рік коливався на 18% і це забагато - Милованов не побачив проблеми у коливанні гривні
    Курс за рік коливався на 18% і це забагато

    На його думку, курс має встановлюватись попитом і пропозицією

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не бачить проблеми у коливанні гривні.

    Про це він написав у Facebook.

    «Петер Чернишов написав, що бажано, щоб курс гривні не коливався більше 10% на рік. Як економіст я вважаю, що курс має встановлюватись попитом і пропозицією. І не потрібно обмежувати рівень коливань. Особливо в той момент, коли економіка трансформується. Бо курс – це відносна ціна української економіки до світової», – зазначив він. 

    Міністр зазначив, що курс за рік коливався на 18% і це забагато.

    «Але як в інших економіках? Чи сильно змінюється курс польської злотий до долара? Або курс євро до долару?... в Польщі коливання курсу за рік склало біля 8%. В Британії – 10%. А курс євро до долара змінювався на 6%», – написав Милованов.

    До слова, з початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні.

    Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

    Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

    Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

    економіка міністр Тимофій Милованов
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