Милованов не побачив проблеми у коливанні гривні



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Курс за рік коливався на 18% і це забагато

На його думку, курс має встановлюватись попитом і пропозицією

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не бачить проблеми у коливанні гривні.

Про це він написав у Facebook.

«Петер Чернишов написав, що бажано, щоб курс гривні не коливався більше 10% на рік. Як економіст я вважаю, що курс має встановлюватись попитом і пропозицією. І не потрібно обмежувати рівень коливань. Особливо в той момент, коли економіка трансформується. Бо курс – це відносна ціна української економіки до світової», – зазначив він.

Міністр зазначив, що курс за рік коливався на 18% і це забагато.

«Але як в інших економіках? Чи сильно змінюється курс польської злотий до долара? Або курс євро до долару?... в Польщі коливання курсу за рік склало біля 8%. В Британії – 10%. А курс євро до долара змінювався на 6%», – написав Милованов.

До слова, з початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні.

Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.