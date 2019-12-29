Милованов не побачив проблеми у коливанні гривні
На його думку, курс має встановлюватись попитом і пропозицією
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не бачить проблеми у коливанні гривні.
Про це він написав у Facebook.
«Петер Чернишов написав, що бажано, щоб курс гривні не коливався більше 10% на рік. Як економіст я вважаю, що курс має встановлюватись попитом і пропозицією. І не потрібно обмежувати рівень коливань. Особливо в той момент, коли економіка трансформується. Бо курс – це відносна ціна української економіки до світової», – зазначив він.
Міністр зазначив, що курс за рік коливався на 18% і це забагато.
«Але як в інших економіках? Чи сильно змінюється курс польської злотий до долара? Або курс євро до долару?... в Польщі коливання курсу за рік склало біля 8%. В Британії – 10%. А курс євро до долара змінювався на 6%», – написав Милованов.
До слова, з початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні.
Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.
Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.
Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.