Долар буде падати: озвучений прогноз курсу валют на новий тиждень



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Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень на позначці 23,2 грн

Протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

Про це заявив «Фактам» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб.

«У найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень на позначці 23,2 грн, а готівковий долар в банках - 22,9-23,2 грн», - прогнозує він.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився у всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,9%.

«Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, встановлений НБУ, впав з 23,56 до 23,37 грн (-0,8%). Курси попиту і пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 23,49-23,50 до 23,33-23,35 грн (-0,7% / - 0,6%) . Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках впали за тиждень з 23,33-23,58 до 23,12-23,37 грн (-0,9%). При цьому різниця між середніми курсами продажу і покупки розширилася з 1% до 1,1%», - заявив він.

Відзначимо, що стійка тенденція зниження курсу долара спостерігається з 25 жовтня. З 4 грудня долар на міжбанку падав за підсумками кожних торгів, проте в п'ятницю вранці він незначно зростав. Примітно, що при цьому готівковий долар в банках продовжив дешевшати.