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    Економіка та фінанси

    З початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні

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    З січня по листопад&nbsp;заплановано було зібрати 843,66 млрд грн - З початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні
    З січня по листопад заплановано було зібрати 843,66 млрд грн

    Загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 млрд грн

    Доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд грн, запланованих у бюджеті.

    Про це повідомили у Мінфіні.

    «Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими у державному бюджеті на 2019 рік, призвели до більш низьким ніж розпис доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року», - йдеться в повідомленні.

    Загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 млрд грн, а заплановано було зібрати 843,66 млрд грн.

    У Мінфіні додали, що в листопаді ситуація трохи покращилася. Зокрема, через те, що митниця перевиконала план надходжень на 300 млн грн.

    Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

    Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

    Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

    митниця Мінфін економіка гроші Держбюджет Україна фінанси
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