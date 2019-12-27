З початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні



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З січня по листопад заплановано було зібрати 843,66 млрд грн

Загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 млрд грн

Доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд грн, запланованих у бюджеті.

Про це повідомили у Мінфіні.

«Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими у державному бюджеті на 2019 рік, призвели до більш низьким ніж розпис доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 млрд грн, а заплановано було зібрати 843,66 млрд грн.

У Мінфіні додали, що в листопаді ситуація трохи покращилася. Зокрема, через те, що митниця перевиконала план надходжень на 300 млн грн.

Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.