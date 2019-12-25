Міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню
Надмірно високий курс гривні шкодить українським експортерам, зазначив міністр Тимофій Милованов
«Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний», - заявив Милованов
Курс національної валюти гривні надто високий, а Національний банк дотримується консервативного рівня облікової ставки.
Про це сказав глава Мінекономіки України Тимофій Милованов.
«Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою... На мою думку, облікова ставка занадто висока, занадто консервативна», - сказав міністр.
На думку Милованова, за інфляції на рівні 4-5% облікова ставка повинна бути більше на кілька відсотків, а не на 10%.
Раніше Милованов розповів, що закладений у бюджет на наступний рік курс гривні можуть переглянути в бік зміцнення.
Нагадаємо, у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.
Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.
Джерело: Інтерфакс-Україна