Міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню



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Надмірно високий курс гривні шкодить українським експортерам, зазначив міністр Тимофій Милованов

«Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний», - заявив Милованов

Курс національної валюти гривні надто високий, а Національний банк дотримується консервативного рівня облікової ставки.

Про це сказав глава Мінекономіки України Тимофій Милованов.

«Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою... На мою думку, облікова ставка занадто висока, занадто консервативна», - сказав міністр.

На думку Милованова, за інфляції на рівні 4-5% облікова ставка повинна бути більше на кілька відсотків, а не на 10%.

Раніше Милованов розповів, що закладений у бюджет на наступний рік курс гривні можуть переглянути в бік зміцнення.

Нагадаємо, у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

Джерело: Інтерфакс-Україна