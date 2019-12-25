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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню

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    <p>Надмірно високий курс гривні шкодить українським експортерам, зазначив міністр Тимофій Милованов</p> - Міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню

    Надмірно високий курс гривні шкодить українським експортерам, зазначив міністр Тимофій Милованов

    «Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний», - заявив Милованов

    Курс національної валюти гривні надто високий, а Національний банк дотримується консервативного рівня облікової ставки.

    Про це сказав глава Мінекономіки України Тимофій Милованов.

    «Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою... На мою думку, облікова ставка занадто висока, занадто консервативна», - сказав міністр.

    На думку Милованова, за інфляції на рівні 4-5% облікова ставка повинна бути більше на кілька відсотків, а не на 10%. 

    Раніше Милованов розповів, що закладений у бюджет на наступний рік курс гривні можуть переглянути в бік зміцнення.

    Нагадаємо, у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

    Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Національний банк курс валют міністр Мінекономіки гривня Україна Тимофій Милованов
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