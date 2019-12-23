У Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки



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13 грудня НБУ знизив облікову ставку до 13,5% річних

У зв’язку зі стрімкішим вичерпанням інфляційного тиску, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку та зміцненням обмінного курсу гривні стало можливим пришвидшення зниження облікової ставки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за підсумками дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки.

«Пришвидшення зниження облікової ставки є можливим у зв’язку зі стрімкішим вичерпанням інфляційного тиску. Уповільнення темпів зростання споживчих цін до 5,1% у листопаді означає, що НБУ досяг своєї середньострокової інфляційної цілі у 5 +/-1% на декілька місяців раніше, ніж передбачав у своєму макроекономічному прогнозі», - йдеться в повідомленні.

Також, зазначають в НБУ, на користь зниження облікової ставки свідчить збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Так, ключовим чинником змін в інфляційній динаміці є зміцнення обмінного курсу гривні за рахунок зростання надходжень від експорту та стійкого припливу іноземного капіталу.

Уповільненню зростання цін також сприяли нижчі світові ціни на енергоресурси та розширення пропозиції окремих продуктів харчування.