Милованов розповів, до чого призведе поділ міністерства Мінекономіки
«Розділення міністерства було можливе два місяці тому» – екс-міністр
Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.
Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес.
Милованов зазначив, що розділення міністерства було можливе два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації та в інші строки.
«В останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі», – сказав екс-урядовець.
Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки буде.
«Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс», – зауважив Милованов.
Нагадаємо, стала відома зарплата Милованова напередодні звільнення.
Як повідомлялося, Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.