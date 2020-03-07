Милованов розповів, до чого призведе поділ міністерства Мінекономіки



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Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі - екс-міністр

«Розділення міністерства було можливе два місяці тому» – екс-міністр

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес.

Милованов зазначив, що розділення міністерства було можливе два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації та в інші строки.

«В останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі», – сказав екс-урядовець.

Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки буде.

«Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс», – зауважив Милованов.

Нагадаємо, стала відома зарплата Милованова напередодні звільнення.

Як повідомлялося, Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.

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