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    Економіка та фінанси

    Милованов розповів, до чого призведе поділ міністерства Мінекономіки

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    Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі -&nbsp;екс-міністр - Милованов розповів, до чого призведе поділ міністерства Мінекономіки
    Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі - екс-міністр

    «Розділення міністерства було можливе два місяці тому» – екс-міністр

    Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

    Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес.

    Милованов зазначив, що розділення міністерства було можливе два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації та в інші строки. 

    «В останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі», – сказав екс-урядовець.

    Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки буде.

    «Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс», – зауважив Милованов.

    Нагадаємо, стала відома зарплата Милованова напередодні звільнення.

    Як повідомлялося, Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.

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    земля Мінекономіки ринок Тимофій Милованов
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