Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді



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Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Ексміністр щиро сподівається, що важливі реформи не будуть згорнуті

Відправлений у відставку разом із урядом Олексія Гончарука керівник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив, чому відмовився від позиції міністра в новому уряді.

«Про причини скажу як економіст. Я та моя команда приходили із усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни мають відбуватися на ринках, та як досягти результатів, поставлених перед нами», - зазначив Милованов.

«Ми перезапустили державу вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій», - додав він.

Ексміністр заявив, що вірить в ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку.

«Зараз відбувається процес трансформації.Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)», - пояснив Милованов.

Він також «щиро сподівається», що важливі реформи не будуть згорнуті.

«Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне», - резюмував він.

Нагадаємо, Милованов вважає, що епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці України.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.