Стала відома зарплата Милованова напередодні звільнення



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У лютому Тимофій Милованов отримав 32 тисячі гривень зарплати

Сім заступників Милованова у лютому заробили більше, ніж очільник відомства

Заробітна плата колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова за лютий становила 32 тисячі гривень, а його заступників - від 53 тис. до 111 тис. грн.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахована Милованову в останній місяць перед звільненням, становила 31 960 грн, з яких посадовий оклад становив 16 тис. грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 3 200 грн, надбавка за інтенсивність праці - 12 тис. грн, індексація - 761 грн.

Також стали відомі зарплати семи заступників Милованова, які заробили в лютому більше, ніж міністр:

Дмитро Романович - 110 496 грн (зокрема премія за січень - 73,9 тис. грн);

Сергій Ніколайчук - 101 806 грн (зокрема премія за січень - 69,1 тис. грн);

Юлія Свириденко - 97 181 грн (зокрема премія за січень - 63 701 грн);

Павло Кухта - 89 173 грн (зокрема премія за січень - 60,7 тис. грн);

Тарас Висоцький - 80 160 грн (зокрема премія за січень - 52,8 тис. грн);

Світлана Панаіотіді - 77 072 гривні (зокрема премія за січень - 44,9 тис. грн);

Тарас Качка - 53 282 грн.

Раніше Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.

Напередодні експерти назвали головну причину, що змушує українців змінити роботу. Це - низький рівень оплати праці. Дослідження показало, що 44% респондентів змінюють роботу раз на 2-4 роки, а кожен п’ятий – раз на рік чи частіше.